РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в одном из хозяйственных строений в деревне Русавкино-Поповщино подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС 17 декабря в 01:00 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, деревня Русавкино-Поповщино, участок 58. В 03:15 пожарные ликвидировали возгорание», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали три единицы техники и одиннадцать человек.