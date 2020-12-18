РИАМО - 18 дек. За минувшие сутки в Московской области выявили 1485 случаев заболевания Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 135 130 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2645 человек», — говорится в сообщении.

Жителям Подмосковья при первых симптомах ОРВИ рекомендуется оставаться дома и вызывать врача.

В Московской области работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30, а также тематический сайт.

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18 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больного. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.