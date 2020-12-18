РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Дворники управляющей компании МУП «СЕЗ» приступили к посыпке песком придомовых территорий в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В пятницу у дворников подрядной организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск при уборке придомовых территорий была главная задача - посыпка дорожек песком. Потому что опустившийся до минусовой отметки столбик термометра красноречиво свидетельствует: на дороге скользко», - говорится в сообщении.

Раннее дворники убирали мокрый снег с придомовых дорожек.