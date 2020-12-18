РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В пяти школах городского округа Люберец планируют провести родительские собрания по вопросу формирования профильных 10-х классов в следующем учебном году, сообщила начальник управления образованием муниципалитета Виктория Бунтина.

На днях в городском округе Люберцы состоялось общегородское родительское собрание на базе гимназии №16 «Интерес» по вопросу формирования профильных 10 классов в 2021-2022 учебном году.

«Данная тема вызвала большой интерес и много вопросов у родительской общественности. Серия подобных родительских собраний состоится во всех опорных школах: №№ 8, 12, 18, 41, 56. Следите за новостями», - отметила Бунтина.