РИАМО - 18 дек. С 15 января по 15 февраля 2021 года пройдет IV Всероссийский конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Мой папа и Я за безопасные дороги», говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Конкурс приурочат ко Дню защитника Отечества.

«Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности», - говорится в сообщении.

К участию приглашаются дети от трех до 14 лет (оцениваются возрастные категории : 3-4 года, 5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет). Конкурсные материалы принимаются на электронный адрес: konkurs@fond-edykina.ru.