РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Рабочие приступили к косметическому ремонту подъездов в одном из домов микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках перспективного плана по косметическому ремонту мест общего пользования многоквартирных домов в микрорайоне Климовск начаты работы в подъездах по адресу: Октябрьский переулок, 8», - говорится в сообщении.

В настоящее время выполняются так называемые «грязные» работы, являющиеся неотъемлемой частью ремонта.