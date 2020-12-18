РИАМО - 18 дек. В структуре МВД России намерены создать киберполицию, соответствующее решение принял глава ведомства Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

«Мы сегодня можем говорить о феномене влияния на массовое сознание молодежи в плане изменения ее поведения в деструктивную строну. Поэтому вот эта часть работы требует очень серьезного внимания. Что мы для этого делаем? Производим серьезные изменения непосредственно в наших структурах. Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем принято решение о создании киберполиции», - сказал замглавы МВД России Игорь Зубов.

Общий уровень преступности в России остается на прежнем уровне, однако в разы выросло число киберпреступлений. На это повлияла общая цифровизация общества, а также то, что люди находились в изоляции.

«В определенной мере можем говорить о том, что длительное время мы все, все наше общество, молодежь испытываем огромнейшее информационное давление деструктивного плана», - добавил Зубов.​

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