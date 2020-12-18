РИАМО - 18 дек. Из-за прошедшей оттепели в столице снежный покров растаял на1-6 сантиметров, в Московской области также отмечается уменьшение сугробов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Средняя суточная температура в мегаполисе 17 декабря была положительной. На ВДНХ зафиксировали плюс 0,5 градуса. Оттепель задержалась в городе и на ночь.

«Теплая погода привела к уплотнению и частичному таянию снега. Высота снежного покрова в Москве уменьшилась на 1-6 сантиметров. К утру 18 декабря на ВДНХ и в Тушине снега осталось 8 сантиметров, на Балчуге - 5 сантиметров, в МГУ - 13 сантиметров.

В Московской области после оттепели снега в Кашире осталось 2 сантиметра снежного покрова, в Волоколамске - 12 сантиметров.

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