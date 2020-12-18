РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 дек. Мытищинской городской прокуратурой проведена проверка по обращению гражданки о нарушении федерального законодательства ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» в связи с неоформлением факта ДТП с ее участием, сообщается на сайте администрации горокруга.

4 июля на улице Станционной, 4 гражданка переходила дорогу по пешеходному переходу, водитель автомобиля Skoda совершил на нее наезд, она упала и ударилась головой и рукой. На место ДТП выезжал экипаж ДПС ОГИБДД в составе двух инспекторов, при этом административный материал по факту ДТП с участием заявителя не оформлялся.

«Как указано ОГИБДД, пострадавшая отрицала факт совершения ДТП. Согласно истории болезни медицинского учреждения, куда заявительница обратилась сразу после ДТП, пострадавшая в результате аварии получила травмы в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, острой субдуральной гематомы малого объема в левой гемисфере, перелома костей свода черепа слева», - говорится в сообщении.

Согласно представленной заявителем видеозаписи с ближайших камер видеонаблюдения, видно повреждение машины виновника ДТП в районе крышки багажника. Автомобиль на месте происшествия сотрудники ДПС осмотрели, но значение этому не придали.

«Работниками ГИБДД не были приняты меры по повторному опросу заявителя по обстоятельствам ДТП, она была опрошена лишь на месте, сразу после совершения ДТП, находилась в шоковом состоянии, чему сотрудники ОГИБДД также значения не придали. Не приняты меры по установлению личности водителя – виновника ДТП, не опрошены свидетели ДТП и не приняты иные меры для установления обстоятельств аварии с участием заявителя, в том числе не изъяты и не осмотрены видеозаписи ближайших камер видеонаблюдения», - уточняется в материале.

Нарушения стали возможны из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами требований федерального законодательства и отсутствия должного контроля со стороны руководства ОГИБДД. Прокуратурой начальнику МУ МВД «Мытищинское» внесено представление, по результатам которого в ноябре 2020 года возбуждено дело об административном правонарушении, и допустившие нарушение закона инспекторы и руководители ОГИБДД привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ход и результаты административного расследования находятся на контроле прокуратуры. В случае установления по результатам судебной медэкспертизы тяжкого вреда здоровью материалы будут переданы в следственный орган для возбуждения уголовного дела.