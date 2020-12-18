РИАМО - 18 дек. С начала 2020 года пассажиры ЦППК купили свыше 85 миллионов проездных в билетопечатающих автоматах, самой популярной услугой считается оформление разовых билетов, их приобрели свыше 83,8 миллиона раз, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

На первое место пришлось 98,5% всех продаж. Оставшиеся 1,5% между собой разделили второе и третье место, на которых расположились абонементы – свыше 1 миллиона проездных и оформление багажа – 178,7 тысячи.

«Чаще всего БПА используют пассажиры Ярославского направления, они приобрели почти 20 миллионов билетов. Чуть реже проездные документы в автоматах оформляют на Казанском направлении – свыше 15 миллионов билетов. Замыкает тройку лидеров Горьковское – более 10 миллионов. Реже всего билетными автоматами пользуются на Савеловском направлении – около 4 миллионов проездных документов», – говорится в сообщении.

Автоматы считаются самым удобным способом оформления билета бесконтактным способом.

Пассажиров просят оставаться дома, а при необходимости поездки – соблюдать меры предосторожности, а также оплачивать проезд бесконтактно.

Билеты можно оформить на сайте компании, а также в мобильном приложении, которое доступно для владельцев iPhone и смартфонов с операционной системой Android.

Для проезда в общественном транспорте наличие маски и перчаток носит обязательный характер. Приобрести средства индивидуальной защиты можно в кассах на станциях компании, а также у кассиров-контролеров.