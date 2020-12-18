РИАМО - 18 дек. Следователи и сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства смерти девочки на железной дороге, ЧП произошло в районе станции Фабричная Казанского направления МЖД в Раменском, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Сегодня примерно в 8:10 электропоездом сообщением Шиферная - Москва смертельно травмирована девочка 2010 года рождения в районе станции Фабричная», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа следователей.

Произведен осмотр подвижного состава с применением криминалистической техники, опрошены члены локомотивной бригады, очевидцы произошедшего.

Также в рамках расследования организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

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