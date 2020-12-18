РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 дек. В городском округе Мытищи открыты елочные базары, на которых можно приобрести живое хвойное дерево, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

«Для тех, кто предпочитает натуральную елку, сообщаю уже открыты елочные базары, и вы можете приобрести ее по следующим адресам: Шараповский проезд, владение 2, строение 3 (прилегающая территория к ТРЦ «Красный Кит»; Осташковское шоссе, 1Б (прилегающая территория к гипермаркету «Леруа Мерлен»; 84-й км МКАД, владение 3, строение 2 (прилегающая территория к гипермаркету «Леруа Мерлен»); улица Селезнева, 33 (прилегающая территория к ТРЦ «Перловский»)», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что также живые ели продаются по адресам: Осташковское шоссе, владение 2, строение 1 (прилегающая территория к ТЦ «Твой Дом»; Осташковское шоссе, владение 1Б, строение 1 (территория АО «Мытищинская ярмарка»); Алтуфьевское шоссе владение 3, строение 1 (прилегающая территория к ТРЦ «Весна»); Коммунистическая улица, 10, корпус 1 (прилегающая территория к ТЦ XL Home); Шараповский проезд, 1 (территория ЗАО ТПК «СБ Щит»); бульвар Ветеранов, строение 2 (территория ООО «УК» ЭкоБазар-Мытищи»).

Также купить елку можно по адресам: улица Станционная, строение 7 (прилегающая территория к ТЦ «Артимолл»); улица Юбилейная, 38 (прилегающая территория к ТК «Юбилейный»); улица Рождественская, строение 8 (прилегающая территория к ТК «БазарБай»); поселок Птицефабрики, Дмитровское шоссе, строение 4 (прилегающая территория к МФТК «Пять планет»); поселок Вешки, Автомобильный проезд, владение 3 строение 1, (прилегающая территория к ТЦ «Зельгрос»).



Кроме того, базары открыты по адресам: Олимпийский проспект, дом 21 (прилегающая территория к ТЦ «Олимп»); улица Юбилейная, строение 36 (прилегающая территория к ТЦ «Феникс»); улица Щербакова, дом 2, корпус 1 (прилегающая территория к ТЦ «ЯУЗА»); улица Веры Волошиной дом 20.