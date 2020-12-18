РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Свыше 100 водителей автомобилей проверили на трезвость в подмосковном Красногорске в пятницу, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

В целях стабилизации уровня аварийности, а также выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, Госавтоинспекция горокруга Красногорск в преддверии выходных дней усилила меры контроля и проводит оперативно-профилактические рейды «Нетрезвый водитель». Один из таких профилактических рейдов прошел 18 декабря.

«В ходе проведения мероприятий было проверено свыше 100 автомобилей. По теме мероприятия нарушений не выявлено», - говорится в сообщении.

Экипажи дорожно-патрульной службы в заранее определенных местах производили остановку всех транспортных средств и по визуальным признакам оценивали состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения водителям, автоинспекторы вручали тематические памятки по правилам дорожного движения.

«Подмосковная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии», - отмечается в материале.

О фактах управления автотранспортом в состоянии опьянения либо иных грубых нарушениях правил дорожного движения, а также о неправомерных действиях сотрудников полиции горожане могут сообщить по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495) 692-70-66.