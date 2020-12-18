О пропаже группы туристов в подмосковных пещерах Сьяны в Домодедовском городском округе стало известно вечером 17 декабря. Пропала группа из 10 спортсменов, занимавшихся спортивным ориентированием, среди которых было восемь детей. МЧС направило к месту происшествия спасателей. Как искали туристов и что ждет организатора похода, читайте в материале РИАМО.

Исчезновение туристов

В четверг в 20:00 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС поступило сообщение о потерявшейся туристической группе. На место отправилась оперативная группа домодедовского пожарно-спасательного гарнизона.

По данным СМИ, туристическая группа, в которой было восемь детей 9-12 лет, вошли в Сьяновские пещеры в четверг 17 декабря в 10:45, но в назначенное время, около 7 часов вечера, оттуда не вышли и перестали выходить на связь.

По информации ТАСС, инструктор-организатор спортивного ориентирования сообщил прибывшим на место спасателям, что группа детей потерялась во время занятий по ориентированию.

По данным СМИ, инструктор заблудился в пещерах вместе с детьми, оставил группу внутри, а сам пошел искать выход, но в итоге потерял ребят.

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Поиски пропавших детей

Помимо спасателей, к Сьянским пещерам выехала полиция, прокурор Домодедовского городского округа Николай Развозжаев и глава муниципалитета Александр Двойных, чтобы разобраться в ситуации и скоординировать спасательные мероприятия.

В операции приняли участие 38 человек — специалисты домодедовского пожарно-спасательного гарнизона и МЧС, а также девять единиц техники.

Спустя 1,5 часа после начала поисков группу все-таки обнаружили. Никто из участников не пострадал.

«Потерявшаяся группа людей найдена, в медицинской помощи не нуждается», - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Московской области.

Кто понесет ответственность

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Хотя история с пропавшими детьми закончилась благополучно, организатора похода ждут проверки по соблюдению мер безопасности и законности проведения такой экскурсии в принципе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, люди, которые подвергли жизни детей опасности, должны быть наказаны. Разбираться в произошедшем будут правоохранительные органы.

«К счастью, дети найдены, все живы и их здоровью ничто не угрожает. Будет проведена проверка, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия, были ли соблюдены все меры безопасности», — сказал Воробьев.

По словам домодедовского прокурора, организатору спортивного ориентирования в пещерах Сьяны может грозить уголовная ответственность. В отношении него могут возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

В настоящее время проводится прокурорская проверка, устанавливаются причины и условия происшествия.

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Пещеры опять заблокируют

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Уже с пятницы, 18 декабря доступные входы в пещеры должны заблокировать, а также установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось. Такое поручение дал администрации Домодедова и областному управлению МЧС губернатор Подмосковья.

Как рассказал глава Домодедовского округа Александр Двойных, подобный случаи в Сьянах – не редкость, так как пещеры имеют очень сложную географию и сильно разветвленную систему проходов. Но пропажа большой группы детей – это первый случай, сообщил Двойных ТАСС.

Запутанное подземелье

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Сьяновские пещеры – одно из самых популярных мест у туристов и искателей приключений в Подмосковье. Еще в советское время Сьяны засыпали и закрывали, но туристы все равно откапывали проходы и продолжали ходить туда на полулегальных основаниях.

Сьяны возникли в XVII веке на берегу речки Пахры. В них добывался известняк для строительства «белокаменной» Москвы. Это одна из крупнейших известных подземных систем на территории России, самая крупная в Московской области и пятая по величине в стране. Общая протяженность ходов в пещерах составляет 19 километров.