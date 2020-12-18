РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Воспитанники детсада в подмосковном Красногорске вместе с Госавтоинспекторами изготовили елочные игрушки в виде дорожных знаков в ходе тематического занятия по дорожной безопасности, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

Тематическое занятие «Елка безопасности» подготовили и провели Госавтоинспекторы Красногорска для воспитанников одного из дошкольных образовательных учреждений округа.

«Сотрудники Госавтоинспекции горокруга Красногорск вместе с юными участниками дорожного движения и их воспитателями смастерили елочные украшения в виде дорожных знаков», - говорится в сообщении.

В процессе занятия автоинспекторы познакомили малышей с дорожными знаками, их значением. В необычной форме дети повторили сигналы светофора и правила для пешеходов. Особой темой стал разговор о светоотражающих элементах.

Затем все дружно украшали «Елку безопасности».

В завершении необычного занятия ребят ждал сюрприз от Госавтоинспекции – светоотражающие элементы и напутственные слова о строгом соблюдении правил дорожного движения