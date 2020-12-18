РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В поселке Малаховка городского округа Люберцы 8 января пройдет классический зимний велокросс для всех желающих, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Трасса гонки расположена у Малаховского озера, в 10 километрах к юго-востоку от Москвы. Координаты: 55.635798, 38.025179, улица Малаховская.

«Велокросс начнется в 11:00 восьмого января. Победителем будет считаться тот, кто за отведенное время проедет или пробежит с велосипедом наибольшее количество кругов и сделает это быстрее. Для мужчин продолжительность гонки составит 60 минут, для остальных категорий (женщины, школьники и пенсионеры) - 40. Расстояние трассы - 2 километра», - сказал Ружицкий.

Участники должны быть старше 14 лет, иметь исправный велосипед любой конструкции и велошлем. Регистрация и выдача номеров начнется на месте старта с 11:00. Участие бесплатное.

Тройку призеров наградят ценными призами в каждой из категорий.

Предварительная регистрация.