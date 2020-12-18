РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Мониторинг цен на основные продукты в магазинах запланировали провести члены одной из комиссий общественной палаты городского округа Люберцы, сообщается на официальной странице Общественной палаты в сети Instagram.

Первое заседание комиссии по информационной политике, рекламе, местному самоуправлению и социальным коммуникациям нового состава общественной палаты состоялось накануне. Его провел председатель - главный редактор «Люберецкой панорамы» Рустам Хансверов. На заседании комиссии рассмотрели кандидатуру заместителя председателя, обсудили план работы и функционал каждого из общественников.

«Во время заседания запланировали проведение мониторинга цен на основные продукты в магазинах. Также обсудили подготовку расширенного заседания комиссии с участием заместителя главы администрации округа и членов местного отделения Союза журналистов», - отмечается в сообщении.

Ранее исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский заявил, что подмосковные власти сформируют рабочую группу, которая будет отслеживать розничные цены на социально значимые продукты.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что чиновники должны обратить особое внимание на ситуацию, когда людям не хватает денег на продукты питания, и потребовал от правительства решить вопрос с ростом цен на продукты.