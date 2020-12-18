РИАМО - 18 дек. Госинспекция по недвижимости проверила колл-центр на севере столицы и выявила там нарушения мер по профилактики Covid-19, а также имущественно-земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости города Москвы.

«Установлено, что без оформления разрешительной документации здание было реконструировано, вследствие чего над его частью возведена надстройка площадью около 770 квадратных метров, используемая под организацию колл-центра. При этом земельный участок по указанному адресу под цели строительства и реконструкции не предоставлялся. Разрешение на строительство и акт ввода в эксплуатацию отсутствует», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он добавил, что арендатора земельного участка уже привлекли к административной ответственности.

Также на момент проверки инспекторами были выявлены нарушения мер по профилактики Covid-19. Так, сотрудники колл-центра были без средств индивидуальной защиты, а в помещении отсутствовала разметка для соблюдения социальной дистанции. В рамках мероприятия инспекторы хотели проверить и приказ о переводе 30% сотрудников на удаленную работу, однако информацию в колл-центре не предоставили.

В рамках полномочий по контролю, который выполняет Госинспекция по недвижимости, за обеспечением социального дистанцирования, инспекторы составят протокол о привлечении нарушителя к административной ответственности. Штраф для юрлиц составляет от 100 до 300 тысяч рублей. Информация по другим нарушениям будет передана в соответствующие ведомства.

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