РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 дек. На территории городского округа Мытищи завершили строительство четырех проблемных объектов в текущем году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Заместитель главы администрации Мытищ Татьяна Кольцова подвела итоги работы по обеспечению прав участников долевого строительства, которая велась в течение всего года.

«Несмотря на то, что год из-за пандемии получился для отрасли очень непростым, удалось решить вопрос с завершением строительства четырех проблемных объектов на территории округа. Итог: в течение года достроены 19 многоквартирных жилых домов, это 1792 квартиры. Из них 1192 квартиры в жилых комплексах «Афродита» и «Пироговская ривьера» уже введены в эксплуатацию», – сказала Кольцова.

Она добавила, что с дольщиками регулярно взаимодействовали, помогали застройщикам решать проблемы с корректировкой и согласованием проектной документации, с подключением новостроек к сетям, проводили выездные совещания с участием всех заинтересованных лиц.

Кольцова отметила, что в декабре были вручены ключи дольщикам десятого корпуса «Пироговской ривьеры», в торжественной церемонии вручения приняла участие первый заместитель министра жилищной политики Подмосковья Людмила Ращепкина.

«Событие важное вдвойне, поскольку на первом этаже этого корпуса располагается помещение для взрослой и детской поликлиник, каждая мощностью на 99 посещений в смену. В ближайшее время застройщик приступит к чистовой отделке помещений поликлиник и оснащению их оборудованием. Активно строится детский сад на 225 мест, судя по степени готовности объекта, его сдадут в первом полугодии следующего года», - уточняется в материале.

Еще по двум жилым комплексам сейчас идут итоговые проверки Госстройнадзора. Это 14 домов в Болтине (застройщик – ООО СТД «Девелопмент проект») и два дома в Федоскине (застройщик – «Е-Инвест»). В общей сложности это еще 600 квартир для участников долевого строительства.

«Работу по восстановлению прав дольщиков продолжим в следующем году. В частности, в мае 2021 года планируется ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома на территории микрорайона № 17а (застройщик – ООО «Лидер М»)», - сказала Кольцова.