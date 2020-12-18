РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В 2021 году на стадионе «Звезда» в городском округе Люберцы планируют обустроить современные беговые дорожки, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В 2017 году земельный участок, на котором располагается стадион, был передан администрацией городского округа Люберцы в оперативное управление МУ ФСШ «Звезда».

«За последние годы было обустроено основное футбольное поле 98х52 метра и мини-футбольное поле размером 50х34 метра с искусственным покрытием, оборудованное ограждением и освещением. Оборудованы два здания под раздевалки и служебные помещения спортивной школы. В октябре 2020 года открыта площадка для мини-футбола размером 38х18 метра с искусственным всесезонным покрытием. В 2021 году запланированы работы по обустройству современных беговых дорожек с резиновым покрытием», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что проведен капитальный ремонт трибуны, смонтированы современные мачты освещения основного поля. Данные изменения позволят тренироваться и проводить игры практически в любую погоду.