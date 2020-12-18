РИАМО - 18 дек. За год свыше 5 тысяч подмосковных школьников приняли участие в профильных образовательных программах регионального центра «Взлет», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Радует, что олимпиадное движение в регионе набирает обороты, все больше ребят пополняют его ряды. Результаты этого года превзошли прошлогодние: свыше 300 тысяч ребят приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она также отметила, что на базе центра «Взлет» педагоги также учатся чему-то новому. Так, в этом году в мероприятиях по повышению профессиональных компетенций образовательного центра приняли участие почти 4 тысячи педагогов Подмосковья.

Образовательный центр «Взлет» создан на базе областной гимназии имени Е.М. Примакова в 2019 году с целью выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, проживающих в Подмосковье. Центр работает по модели образовательного центра «Сириус».