РИАМО - 18 дек. Подмосковная компания «ВестМедГрупп», которая создает высокотехнологичное медоборудование для медучреждений в особой экономической зоне «Дубна», увеличила свою производительность в три раза, работу на предприятии организовали в три смены, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

После того, как новый инновационно-технологический центр на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» сдали в эксплуатацию, компании удалось одной из первых организовать здесь свое производство.

«С применением инновационных технологий, использованием качественных материалов специалисты «ВестМедГрупп» производят широкий спектр медицинской техники и комплектующих под собственной торговой маркой Caduseus (Кадуцей)», – говорится в сообщении.

Компания наладила выпуск настенных, потолочных медицинских консолей и универсальных клапанных систем для подвода медгазов к койке пациента и рабочему месту персонала медучреждения, а также устройств для контроля за давлением в трубопроводах централизованной системы медицинского газоснабжения.

Оборудование подмосковной компании востребовано медучреждениями разного профиля, в числе которых те, что занимаются лечением пациентов с Covid-19.

Увеличение объема производства, а также расширение ассортимента продукции медицинского назначения, в том числе и для обеспечения потребностей внешнего рынка, компания планирует осуществить посредством возведения нового офисно-производственного комплекса, площадь которого составит более чем 5 тысяч квадратных метров.

Строительство комплекса ведется на левобережной площадке особой экономической зоны «Дубна».