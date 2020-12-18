РИАМО - 18 дек. Капремонт в кинологическом центре на Московском метрополитене завершен, общая площадь отремонтированных помещений составила около 3,9 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

Начатые работы были приостановлены в марте из-за эпидемии Covid-19 и возобновлены в июне.

«До начала работ конструкции и инженерные системы здания были в неудовлетворительном состоянии. Прежде всего требовалось разгрузить конструкции перекрытий. Для этого в стяжках заменили тяжелые слои бетона облегченными материалами. Железобетонные колонны и перекрытия усилили металлоконструкциями. Площадь работ составила почти 604 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Инъекционная гидроизоляция стен здания проводилась на 310 квадратных метрах его площади и выполнялась с целью устранения повышенной влажности и протечки в подвале, которые позволят зданию быть надежным и долговечным в эксплуатации.

Также с использованием мягкой кровли в обеих частях здания была отремонтирована крыша площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров, площадь утепленного фасада здания составила более 2,3 тысячи квадратных метров.

В центре были заменены все инженерные системы. Так, было проложено 11,4 тысячи метров кабеля для устройства электроснабжения, 1,780 тысячи метров труб для системы водоснабжения и 870 метров – для водоотведения. Протяженность замененной системы отопления составила 1,879 тысячи метров.

В здании также установили системы кондиционирования и вентиляции, пожаротушения и охранной сигнализации. Так, в центре работают системы радиовещания, оповещения людей, в том числе при пожаре и другие.

В рамках капремонта произведена перепланировка, внутренняя отделка помещений, а также замена окон и дверей – все это позволило улучшить условия труда кинологов, чьи пожелания учитывали в проекте.

Обученные собаки помогают задерживать в метро людей, которые пытаются провезти взрывчатку и другие опасные предметы. В кинологической службе работает свыше 150 собак, в числе которых немецкие и восточно-европейские овчарки, лабрадоры, спаниели.

Для содержания собак в центре оборудовали 5 теплых вольеров, которые оснастили необходимыми вещами для животных.

Здание работало во время ремонта. Так, сотрудникам приходилось освобождать часть помещений, где проводились работы.

Здание центра, которое находится по адресу: проезд Дубовой рощи, дом 11, построили по индивидуальному проекту в 2004 году. Оно имеет Г-образную форму и состоит из двух частей высотой 2 и 3 этажа.

Отделение служебного собаководства в УВД на Московском метрополитене создали в 1996 году, его реорганизация в Центр кинологической службы состоялась в 2003 году.