РИАМО - 18 дек. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев провели проверку склада компании X5 Retail Group в Раменском городском округе, передает корреспондент РИАМО.

Компания Х5 Retail Group 16 декабря заключила соглашение о снижении и поддержании цен на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости.

«К этому (снижению и поддержанию цен - ред.) подключились уже на этапе подписания соглашения пять крупных федеральных сетей. <...> Тенденция, которая сложилась, а связана она с тем, что, например, компания «Пятерочка» и другие наши торговые сети, они обеспечивают демпфер повышения цен и, таким образом, обеспечивают баланс цены по всей продовольственной корзине», - сказал Мантуров.

Он добавил, что пандемия коронавируса сделала так, что теперь федеральные и региональные сети всегда держат запас основных продуктов, входящих в продовольственную корзину, не менее чем на четыре недели.

В соответствии с соглашением цена на сахар-песок будет не выше 46 рублей за килограмм, а подсолнечного масла - не выше 110 рублей за килограмм.

«Мы все стали свидетелями, что президент (России Владимир Путин – ред.) особое внимание обратил на ключевые товары. Действительно, год очень тяжелый. <...> Бюджет каждой семьи, он почувствовал это на себе, и те меры, которые приняты сейчас и правительством Российской Федерации, и сетями, <...> — это очень важные мероприятия, которые не позволят дальше видеть удорожание по ключевым товарам», - подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что очень важно и приятно, что все сети откликнулись на сдерживание цен.

Кроме того, в магазинах компании Х5 Retail Group семь базовых продуктов питания будут продаваться по цене закупки у поставщиков. Нулевая наценка будет установлена на макароны, хлеб, тушеную говядину, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко.