РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Госжилинспекция Московской области выявила нарушения в работе управляющей компании ООО «ДЭЗ» из подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

17 декабря Госжилинспекция Московской области провела в Красногорске мониторинг исполнения требований постановления губернатора Московской области о мерах по предотвращению распространения COVID-2019.

«Установлено, что управляющая организация ООО «ДЭЗ» допустила многочисленные нарушения норм управления многоквартирными домами – в частности, №13, 15, 33 по улице Карбышева и №67 по улице Ленина», - говорится в сообщении.

Во всех этих домах дезинфекция мест общего пользования проводилась несвоевременно. В подъездах отсутствовали ее графики – так же, как и графики обычной уборки.

ООО «ДЭЗ» ненадлежащим образом содержит общее имущество собственников этих многоквартирных домов. Входные и тамбурные двери не имели плотного притвора. Во многих местах отсутствовала кафельная плитка. Разрушался штукатурно-окрасочный слой стен. Двери переходных балконов не закрывались и не имели остекления.

«Выявлены и нарушения, напрямую угрожающие безопасности жителей. Пожарная сигнализация оказалась разукомплектованной, отсутствовали первичные средства пожаротушения», - добавляется в сообщении.

Многие подъезды были захламлены пожароопасными и быстросгораемыми материалами.

По результату выявленных нарушений будет составлен протокол об административном правонарушении. В адрес ООО «ДЭЗ» направлено соответствующее уведомление.