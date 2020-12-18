РИАМО - 18 дек. За последние сутки в Москве госпитализировано 1784 пациента с подтвержденным коронавирусом, на аппаратах искусственной вентиляции легких в столичных больницах остается 483 человека, сообщает городской оперштаб.

За сутки в мегаполисе выявили 6937 новых случаев коронавируса.

«11,2% среди заболевших - дети, 41,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% – от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все пациенты с подтвержденным коронавирусом, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Москвичи в возрасте старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания, должно соблюдать домашний режим. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

С начала пандемии в городе зарегистрировано 722 178 случаев заражения Covid-19, умерли 10 243 заболевших, выздоровели 557 028 человек.

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Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больного. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.