РИАМО - 18 дек. За последние сутки в Москве госпитализировано 1784 пациента с подтвержденным коронавирусом, на аппаратах искусственной вентиляции легких в столичных больницах остается 483 человека, сообщает городской оперштаб.
За сутки в мегаполисе выявили 6937 новых случаев коронавируса.
Все пациенты с подтвержденным коронавирусом, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Москвичи в возрасте старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания, должно соблюдать домашний режим. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
С начала пандемии в городе зарегистрировано 722 178 случаев заражения Covid-19, умерли 10 243 заболевших, выздоровели 557 028 человек.
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18 ДЕКАБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больного. В Москве - 6 937.
- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.
- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.
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