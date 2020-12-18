РИАМО – 18 дек. В России в 2020 году на 15% в денежном выражении увеличились продажи средств от похмелья, а если считать в упаковках, то продажи выросли на 12%, пишет в пятницу газета «Известия».

«Наибольший всплеск был с 16 по 30 марта, тогда реализовали в 2–2,5 раза больше препаратов, чем за аналогичный период прошлого года. После этого с мая по июль началось падение на 10–15%», — говорится в материале.

С конца августа продажи препаратов от похмелья снова начали расти. В начале сентября продажи в денежном выражении увеличились на 40%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019-го. В октябре рост составил 25-30%.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что такая динамика связана с коронавирусом. Люди закупались лекарствами впрок, так как опасались локдауна.

Увеличение продаж также ожидается в последнюю неделю декабря и первую неделю января.

Терапевт, гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Марина Малыгина отметила, что средства от похмелья представляют собой лекарства безрецептурного отпуска и БАДы. Эксперт уточнила, что средства помогут после «умеренных возлияний», а для тяжелого похмелья они малоэффективны. ​

Проезд и алкоголь: что подорожает в Москве с 1 января 2021 года>>