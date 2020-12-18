РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В Люберцах более 125 тысяч жителей занимаются физкультурой и спортом – это более 40% от всего населения городского округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы культивируется 67 видов спорта, 19 из них - Олимпийские. Благодаря этому в округе физической культурой и спортом занимаются 125 756 человек, что составляет 41% от общего количества жителей», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что ежегодно «спортивная семья» пополняется новыми видами спорта и федерациями.

«В октябре 2020 года было подписано соглашение о сотрудничестве с Федерацией силового экстрима России. Городской округ стал официальным и полноправным представителем данного вида спорта на территории России от Подмосковья. В этом же году спортсмены комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Люберец выступили за сборную России на первенстве Европы по боксу среди юниоров в г. Будва в Черногории и заняли призовые места», - пояснил Ружицкий.

По его словам, баскетболисты спортшколы «Спартак» заняли первые места на соревнованиях ЦФО по баскетболу среди команд юношей и девушек. А 27-летняя люберецкая спортсменка Елена Анюшина завоевала серебряную медаль в составе сборной России на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ. Тренер МУ КСШОР Сергей Аболенский завоевал Кубок USKO России по восточному боевому единоборству сетокан среди мужчин-ветеранов.