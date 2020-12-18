РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Каток для катания на коньках открыли на Плещеевской улице подмосковного Подольска, в мероприятии принял участие председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 17 декабря состоялось открытие катка для любителей активного образа жизни микрорайона Цемянка. Старт началу сезона зимнего катания на катке дали Литвяков и директор МУ «Дворец Творчества молодежи» Надежда Белявская, пожелав жителям здоровья и хорошего настроения. Для всех присутствовавших получился маленький, но настоящий праздник – с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также символом 2021 года - Быком», - говорится в сообщении.

Каток расположен во дворе на улице Плещеевской, 56. Покататься могут все желающие.

«Просим жителей соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования: носить маски и перчатки в закрытых общественных помещениях, соблюдать дистанцию в полтора метра не только на закрытых катках, но и на открытых ледовых площадках», - заключается в материале.