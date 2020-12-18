РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 дек. В Щелкове на нескольких автомобильных дорогах будет ограничена парковка, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«На нескольких автомобильных дорогах теперь будет запрещена парковка. Здесь будут установлены знаки «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор», - говорится в сообщении.

Парковка теперь ограничена в поселке Загорянский по улице Бакинских комиссаров от улицы Розы Люксембург до дома №41Б и по улице Карла Маркса от дома №8 до дома №12.



Также в целях обеспечения безопасности ограничено движение по улице Жданова в Щелкове.