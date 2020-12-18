РИАМО - 18 дек. С пятницы сервис «Яндекс.Еда» при участии департамента торговли и услуг Москвы начал доставлять на дом качественные фермерские продукты с межрегиональных ярмарок, на старте данный проект покроет половину территории столицы, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

По словам первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, главы департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка, этот проект не только поддержит фермеров и предпринимателей, но и даст горожанам дополнительную возможность подготовиться к Новому году в текущих эпидемиологических условиях.

«Для москвичей онлайн-заказы и доставка – это возможность приобрести все необходимое к новогоднему столу, сэкономив время и пользуясь удобным и привычным сервисом. Хотел бы поблагодарить «Яндекс» за возможность использовать цифровые сервисы на московских ярмарках и призвать жителей города активнее пользоваться услугами по доставке, тем более что Москва успешно развивает форматы электронной торговли», - сказал Немерюк.

В свою очередь гендиректор «Яндекс.Еды» Дмитрий Масюк отметил, что в мегаполисе, как и во всем мире, увеличивается спрос на натуральные продукты.

«В городах сложно питаться правильно — времени постоянно не хватает, да и о фермерском прилавке поблизости часто можно только мечтать. Еще и пандемия сильно ограничила нас в свободе передвижения. Доставка с ярмарок позволит избежать скопления людей и в течение часа получить домой продукты лучших производителей из регионов», — уточнил Масюк.

На первоначальном этапе будет осуществляться доставка с пяти межрегиональных ярмарок в Западном, Северо-Западном, Восточном и Юго-Западном административных округах города. Помимо традиционной покупательской аудитории, проект дает производителям выход на 50-миллионную аудиторию экосистемы «Яндекса».

На сегодняшний день в «Яндекс.Еде» можно заказать фермерские овощи, фрукты и зелень. В дальнейшем в сервисе также появятся молочные продукты, сыры, мясная гастрономия, рыба, кондитерские изделия и другая продукция, а количество подключенных ярмарок до конца года увеличится до восьми.

Пользователям сервиса не надо будет делать заказ в каждой отдельной точке - все продукты собрали на отдельной странице. Выбрать ярмарку, а также продукты для заказа можно в разделе сервиса «Фермерские ярмарки».

Доставка фермерских продуктов возможна в радиусе 8 километров от ярмарки. В данной зоне доставки проживает около 50% горожан.

Пользователи могут сделать заказ с 10:00 до 20:00 ежедневно, за исключением понедельника, так как он является санитарным днем. Цены продукты будут такие же, как на ярмарке.

Продукты заказчикам доставят курьеры, которые сотрудничают с «Яндекс.Едой», а еще водители-партнеры «Яндекс Go». Стоимость доставки будет меняться в зависимости от размера корзины, она может составить от 0 до 199 рублей.

Заказать фермерские продукты со столичных ярмарок можно на сайте https://eda.yandex.ru/ и через приложения «Яндекс», «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go» для iOS и Android.