РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 дек. Общественники городского округа Мытищи проверили состояние лифтов в доме 2 по улице Рождественской по обращению жителей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Этому вопросу было посвящено очередное выездное заседание комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству Общественной палаты Мытищ. Первое выездное заседание по данному вопросу было проведено в августе. На тот момент работы по ремонту уже начались, специалисты-механики проверяли лифтовое оборудованию согласно установленным требованиям.

«Мы будем продолжать контролировать эту ситуацию до тех пор, пока все не будет выполнено до конца и жители смогут безопасно пользоваться лифтами. Радует, что руководство УК «Пик-Комфорт» всегда идет с нами и жителями на диалог, старается выполнять свои обязательства. Комиссия еще раз приедет в этот дом, когда все работы будут завершены», – сказал председатель комиссии по строительству, ЖКХ и благоустройству ОП округа Роман Коробейкин.

В заседании приняли участие представители управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа, руководство управляющей компании «ПИК-Комфорт», представители компании по обслуживанию лифтов.

«Первый раз члены комиссии встретились с жильцами этого дома еще в июне. Основная причина обращения граждан была связана с неисправной работой лифтового оборудования. Лифты часто ломались, в них застревали люди. Кое-где не работали кнопки вызова экстренных служб. В некоторых грузовых лифтах кабина не издавала предупредительных сигналов о том, что лифт перегружен. В результате – поломка от перегрузов», - добавляется в материале.

Данная ситуация была взята на контроль Общественной палатой. Для этого Коробейкин в специально созданном чате совместно с жителями контролировал работу УК «Пик-Комфорт».

Итогом заседания должно было стать окончательное подведение итогов работы по ремонту лифтов, их приемка членами комиссии и жителями. Но в ходе встречи выяснилось, что грузовой лифт в одном из подъездов все-таки не успели отремонтировать. А в другом подъезде один из жителей при заносе крупногабаритных стройматериалов повредил обшивку корпуса, и она требует повторной замены.