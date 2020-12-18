РИАМО - 18 дек. Пробки на столичных дорогах вечером в пятницу могут достигнуть девяти баллов из десяти максимальных, автомобилистам посоветовали пользоваться общественным транспортом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение будет затруднено в центре, на Третьем транспортном кольце, МКАД. Пробки также образуются в районе проведения работ - на Большом каменном мосту, Северянинском путепроводе, 82-м километре МКАД.

«Домой лучше возвращаться после 20:00 или на городском транспорте», - говорится в сообщении.

В 11 часов пробки на дорогах столицы оцениваются в пять баллов. По прогнозу сервиса «Яндекс.Пробки», в 13 часов дорожная ситуация будет оцениваться в шесть баллов, в 15 часов - в семь баллов, в 17 часов - в восемь баллов.