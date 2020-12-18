РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 дек. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали о поиске пропавшей в Сьяновских каменоломнях в Домодедове группы, в составе которой было восемь детей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

17 декабря в Сьяновских каменоломнях городского округа Домодедово во время спортивного ориентирования заблудилась группа из десяти человек, среди которых было восемь детей. К месту пропажи были направлены дежурная смена поисково-спасательного отряда №17 ГКУ МО «Мособлпожспас», сотрудники полиции, Главного управления МЧС по Московской области и глава городского округа Домодедово.

«Согласно полученной информации, зашедшая утром в каменоломни группа из десяти человек, восемь из которых – дети от девяти до 12 лет, не вышла на поверхность к обозначенному времени. Первыми прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы вместе с местным жителем, знающим лабиринты каменоломни, спустились в пещеру и, вооружившись фонарями, путевым тросом и альпинистским снаряжением, приступили к поиску потерявшихся», – сказал замначальника части №214 ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Лизнев.

Лизнев отметил, что работники части хорошо ориентируются в Сьянах, так как неоднократно выезжали туда на оказание помощи или поиск людей.

«Зная расположение каменоломни, спасатели выдвинулись в направлении, где люди чаще всего сбиваются с маршрута. Подавая голосовые сигналы, работники пожарно-спасательной службы вскоре обнаружили детей, которые отозвались на отклик. Все чувствовали себя хорошо и в медицинской помощи не нуждались», – заключил Лизнев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил заблокировать с пятницы все доступные входы в пещеры Сьяны в Домодедове после происшествия с пропавшей группой.