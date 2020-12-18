РИАМО - 18 дек. В Подмосковье работает горячая линия «122», звонки от жителей на этот номер помогает принимать голосовой помощник, единый номер по вопросам коронавируса введен в регионах России по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В областной колл-центр за две недели поступило 716 тысяч звонков. Из них треть принял оператор-робот.

«В колл-центр Московской области ежедневно по теме здравоохранения поступает 70 тысяч звонков, работают 400 операторов. Чтобы повысить эффективность работы, мы запустили пилотный проект «Голосовой робот» с использованием искусственного интеллекта. Сейчас робот, мы его назвали Светлана, обслуживает одновременно 300 линий и отвечает за вызов врача на дом», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Голосовой помощник ежедневно оформляет в среднем по 12 тысяч вызовов врача в день. Благодаря этому нагрузка на операторов снизилась на 30%, среднее время ожидания уменьшилось более чем в два раза - с 3,5 минут до 1,5 минут.

В дальнейшем планируется, что робот будет обслуживать 1,5 тысячи линий. В его функционал добавят запись на прием к врачу, информирование о результатах анализов и напоминание о посещении поликлиники.

Жители, позвонив на номер «122», могут вызвать врача на дом при подозрении на Covid-19, оформить больничный дистанционно, получить предварительную консультацию по коронавирусу. По горячей линии также можно получить информацию о выплатах медикам, узнать о графике работы образовательных организаций, уведомить о прибытии из-за границы, узнать о социальных выплатах, доставке продуктов и лекарств.

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Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больного. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.