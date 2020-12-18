РИАМО - 18 дек. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с ножом, который насильно удерживал женщину в квартире на Балаклавском проспекте в столице, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Сегодня в 04:30 в полицию поступило сообщение, что в квартире жилого дома на Балаклавском проспекте мужчина, угрожая ножом, насильно удерживает женщину. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии», - сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Он уточнил, что на требования полицейских прекратить противоправные действия и открыть дверь мужчина ответил отказом. Сотрудники правоохранительных органов приняли решение о штурме квартиры.

По его словам, сотрудники СОБР проникли в квартиру через окно, а затем обезвредили мужчину, который был ранее судим.

«В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время женщине ничего не угрожает», - добавил Васенин.

Он отметил, что задержанного мужчину доставили в территориальный отдел полиции. В его отношении начата проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.