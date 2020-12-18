РИАМО – 18 дек. Компания «Яндекс» назвала главные слова уходящего года, одним из главных стало слово «карантин», сообщает Nation News.

«Текущий год ознаменовался словами «карантин», «пропуск» и «конституция», - говорится в сообщении.

Также компания представила самые популярные запросы прошлых лет.

Так в 2011 году самыми используемыми стали «планшет», «купон» и «дефолт», в 2012 - «мультиварка», «мемы» и «ультрабук», в 2013 - «метеорит», «плейкаст», «промокод», в 2014 - «майдан», «годжи» и «санкции».

Пять лет назад наиболее используемыми стали «тверк», «кек» и «слипоны», в 2016 - «гироскутер», «петиция» и «вейп», в 2017 - «спиннер», «майнинг» и «криптовалюта», в 2018 - «слайм», «каршеринг» и «сквиши», в 2019 - «рецессия», «постирония» и «люстрации».​

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