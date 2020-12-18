РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В городском округе Подольск в пятницу состоится электронный аукцион на инвентаризацию лесопарка «Дубки», сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В пятницу пройдет электронный аукцион МКУ «Центр торгов» Подольска на оказание услуг по лесоустройству, таксации, разработке лесохозяйственного регламента лесопарковой зоны «Дубки», - говорится в сообщении.

Подрядчик будет выполнять полевые и камеральные лесоустроительные работы на территории лесопарка площадью 27 гектаров (в границах улиц Высотная и Кирова) по первому разряду глазомерно-измерительным способом.

Оказать данную услугу необходимо будет до 9 декабря 2022 года.