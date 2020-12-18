РИАМО - 18 дек. В Жуковском будет уничтожено около 172 тонн некачественной печени минтая, сейчас уже уничтожено 114,5 тонн продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Уничтожение некачественной продукции – «Печень минтая мороженая» - проводится на территории предприятия по уничтожению отходов различного класса опасности в Жуковском. Печень изъята в соответствии с истекшими сроками годности и в связи с несоответствием по показателям «токсичные элементы», обнаружены мышьяк и кадмий», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что на текущий момент методом термохимической конверсии в печи было уничтожено 114,5 тонн печени минтая. Поступление оставшейся части печени, чей вес составляет 57,4 тонны, ожидается до 23 декабря. Ее тоже уничтожат.

Печень уничтожают на основании постановления Россельхознадзора «О запрете использования продукции по назначению, о ее утилизации или уничтожении» в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Продукция была произведена БМРТ «Баженовск», ООО «Востокрыбпром» в городе Советская Гавань Хабаровского края, принадлежит предприятию «Дальпромрыба» и поступила в Домодедово.