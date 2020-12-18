РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина призвала водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах в условиях снега и наледи.

«Прошу автомобилистов и пешеходов быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что улицы и тротуары от снега и наледи чистят более тысячи рабочих и 250 единиц техники. Вопросы содержания территории горожане могут обсудить в Telegram-чате «Будет чисто 2020».