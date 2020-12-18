РИАМО - 18 дек. Столичная прокуратура инициировала проверку в связи с обнаружением малолетнего без сопровождения взрослых на Щелковском шоссе в районе Северное Измайлово, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

«По предварительной информации, сегодня <...> рано утром в районе Щелковского шоссе был обнаружен несовершеннолетний, который находился без сопровождения взрослых. Ребенок был без верхней одежды», - говорится в сообщении.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

В ходе проверки установят все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, в прокуратуре дадут оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.