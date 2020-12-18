РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. На перекрестке улиц Беляевская и Красногвардейский бульвар в Подольске начал работать новый светофор, сообщил на своей странице глава муниципалитета Николай Пестов в соцсети «ВКонтакте».

«На перекрестке Беляевской улицы и Красногвардейского бульвара начал работу новый светофорный объект. Ранее, по информации ОГИБДД, здесь участились случаи ДТП из-за несоблюдения правил приоритета проезда, а в текущем году на перекрестке зарегистрировано более десяти дорожно-транспортных происшествий, в двух из них пострадали люди. С жалобами на нерегулируемый перекресток в администрацию обращались и жители», - сказал Пестов.

Он добавил, что решение об установке светофора было рассмотрено и принято на комиссии по безопасности дорожного движения администрации округа.

Светофорный объект установлен и введен в эксплуатацию собственником автодороги ГБУ «Мосавтодор». Однако от участников дорожного движения стали поступать нарекания о необходимости провести дополнительную настройку длительности временного цикла основных сигналов светофоров – в часы пик они создают автомобильные заторы.

Комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту был проведен мониторинг пропускной способности на данном участке. По его результатам работа светофоров отрегулирована, движение нормализовано. Ситуация будет находиться на контроле администрации. При необходимости работа светофорного объекта будет откорректирована дополнительно.