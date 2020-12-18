РИАМО - 18 дек. Российский футбольный союз (РФС) высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) и отстранении россиян от участия в спортивных мероприятиях международного уровня на два года, передает Russia Today.

Иск WADA был направлен в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мы пока не получили полного текста решения CAS. Проведем дополнительные консультации с ФИФА и УЕФА для того, чтобы оценить его влияние на выступление наших сборных и проведение в России международных турниров», — сказал представитель службы коммуникаций.

Согласно решению CAS, российские спортсмены отстраняются от участия в международных соревнованиях с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 года под своим флагом. Решение коснется Олимпийских игр и чемпионатов мира.

При этом российские спортсмены, которые не были уличены в допинге, смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.