РИАМО – 18 дек. На программу министерства культуры РФ может уйти более 500 миллионов рублей, многие объекты, требующие спасения, не удалось включить в список из-за юридических сложностей, пишет в пятницу газета «Известия».

«Число объектов, работы по сохранению которых должны пройти в 2021–2022 годах, входят три деревянных и три каменных церкви, расположенных в Калужской, Тверской, Архангельской, Московской, Кировской и Ленинградской областях», - отмечается в публикации.

По данным сметы, их консервация стоит 76 миллионов рублей. В Минкульте считают, что дополнительных бюджетных денег не потребуется.

О программе консервации памятников стало известно после декабрьской встречи министра культуры РФ Ольги Любимовой с президентом страны Владимиром Путиным.

«Консервация отличается от реставрации тем, что памятник не восстанавливается полноценно, а лишь укрепляется в такой степени, чтобы не было угрозы самому его существованию и принципиально важным элементам интерьера», - отмечается в публикации.​