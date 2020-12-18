РИАМО - 18 дек. Центральный банк России перенес срок обязательного зачисления пенсий и иных социальных выплат на карты «Мир» до 1 июля 2021 года, сообщает ТАСС.

Также в Центробанке рекомендовали кредитным организациям продолжить осуществлять операции по картам пенсионеров до 1 июля 2021 года даже в случае истечения срока действия этих карт.

«При этом гражданин может отказаться от продления имеющихся у него карт, срок действия которых истек», - говорится в сообщении.

Сначала планировалось ввести обязательное зачисление пенсий на карты национальной платежной системы до 1 июля 2020 года. Но в условиях пандемии коронавирусной инфекции Центробанк несколько раз принимал решение о переносе данного срока.​