РИАМО - 18 дек. Пенсионный фонд РФ перечислит единовременную новогоднюю выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно беззаявительно, сумма выплаты составит 5 тысяч рублей на каждого ребенка, сообщается на сайте ПФР.

Данную выплату получат семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря этого года еще не исполнилось восемь лет.

«Особенностью новой выплаты станет то, что она будет выплачена по принципу «социального казначейства»: за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей», - говорится в сообщении.

Всем родителям, усыновителям и опекунам, которые в 2020 году уже получали ежемесячную выплату на малышей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, выплата перед Новым годом будет перечислена в декабре автоматически. Им не нужно будет подавать новое заявление на получение выплаты.

Заявление подавать нужно будет только в том случае, если ребенок появился после 1 июля 2020 года или родители в этом году не обращались за выплатами на детей, которые предоставлял Пенсионный фонд РФ. В таком случае родителям надо указать в заявлении реквизиты банковского счета для зачисления выплаты. Данные заявления будут приниматься до 1 апреля.

Еще заявление нужно заполнить, если у родителей, которые ранее получали выплаты на детей, был закрыт указанный банковский счет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что к Новому году семьи с детьми до семи лет получат государственные выплаты в размере 5 тысяч рублей.

Путин про Навального, выплаты на детей и новый срок: главное с большой пресс‑конференции>>