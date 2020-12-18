РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 дек. Члены партии «Единая Россия» и молодогвардейцы регулярно проводят мониторинги масочного режима и раздают жителям медицинские маски, в этот раз раздача масок проходила на железнодорожной станции Воронок, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Мероприятия проводят по поручению главы городского округа Щелково Андрея Булгакова.

«Сейчас важно носить маску в общественных местах. Ежедневно количество заболевших только растет. От каждого из нас зависит, сколько времени еще продлится острый период распространения коронавирусной инфекции», - сказал заместитель руководителя Щелковского местного отделения «Молодой гвардии» Чернов Филипп.

За один мониторинг волонтеры раздают более 100 масок. Подобные акции на территории городского округа Щелково будут проходить и дальше.

За помощью добровольцев можно обратиться в волонтерского штаба «Единой России»: 8 (496) 566-19-54 или 8 (903) 777-18-69. Телефон социальной защиты для справок и по вопросов: 8 (496) 566-98-03.