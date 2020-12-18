РИАМО - 18 дек. За прошедшие сутки в столице выявили 6937 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зарегистрировано 722 178 случаев заражения, сообщает московский оперштаб.

В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом, за все время в городе скончались 10 243 заболевших.

Также за сутки московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 5821 пациента, с начала пандемии в столице после Covid-19 выздоровели 557 028 человек.

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Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больного. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.