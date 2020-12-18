РИАМО – 18 дек. Средний чек на новогодние подарки для детей увеличился на 15-20% в сравнении с 2019 годом, пишет в пятницу газета «Известия».

«Средний чек при покупке конфет вырос на 16%, игрушек в виде героя мультфильма — на 17%, а настольных игровых наборов — на 21%. Это самые популярные подарки для детей», - говорится в статье.

Предпочтение отдают подаркам из-за рубежа. Среди игрушек наиболее популярными стали высокотехнологичные. К примеру, роботы.

«В прошлом году самыми желанными подарками для мальчиков были квадрокоптеры, коллекционные фигурки героев, а для девочек — куклы и персонажи из мультфильмов», - добавляется в материале. ​