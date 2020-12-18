РИАМО - 18 дек. В рамках муниципального экологического проекта TrashBack в сети магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл» подмосковного Реутова установили специальные аппараты — фандоматы для сбора пластикового, стеклянного и алюминиевого мусора на переработку, сообщает пресс-служба главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В Реутове появился еще один способ для сохранения экологического состояния городской среды. В магазинах сети «ВкусВилл» установили фандоматы – роботизированные агрегаты, выменивающие возвратные пластиковые и стеклянные бутылки, а также банки из алюминия у жителей в обмен на скидку в гастроном, где стоит терминал. Аппараты для раздельного сбора отходов установили в магазинах на улицах Ленина, дом 10 и Комсомольской, дом 18», - говорится в сообщении.

Аппарат принимает пластиковые бутылки до 1,5 литра, а банки из алюминия и бутылки из стекла до 0,5 литра. За каждый возврат фандомат автоматически перечисляет на бонусную карту ВкусВилл 0,5 рубля.

«Опыт показывает, что люди готовы принимать участие в подобных мероприятиях, особенно при наличии дополнительной мотивации. Для реализации мусорной реформы важно повышать экологическую грамотность населения и мотивировать жителей нашего города на раздельный сбор. Таким образом автоматически снизится объем смешанного мусора, который регулярно вывозится на свалки», - сказал замглавы администрации Реутова Сергей Иванов.

Проект TrashBack направлен на системное решение проблемы переработки твердых бытовых отходов и представляет собой систему бонусного поощрения жителей за раздельный сбор мусора. Он был запущен в Реутове в октябре 2019 года. Программа внедрила в городском округе также систему трекинга пакетов с отходами и мотивации жителей за раздельный сбор мусора.